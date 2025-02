É campeão! João Fonseca bate argentino na final e conquista o ATP 250 de Buenos Aires

O Brasil tem um novo nome brilhando no circuito mundial de tênis. O jovem João Fonseca, que há um ano ocupava a distante 700ª posição do ranking, alcançou neste domingo (16) um feito memorável: venceu o argentino Francisco Cerundolo, número 28 do mundo e principal jogador da casa, e sagrou-se campeão do ATP 250 de Buenos Aires. Em uma exibição de amadurecimento e frieza, o carioca fechou a partida em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/6(1), tornando-se o mais jovem brasileiro a conquistar um título de nível ATP.

A quadra Guillermo Vilas, palco da final, foi testemunha de um duelo intenso e de uma performance irretocável do brasileiro, que mostrou força mental e técnica apurada para superar não apenas o rival argentino, mas também a pressão da torcida local. Com a vitória, Fonseca deu um salto impressionante no ranking mundial, passando a ocupar a 68ª posição — uma ascensão meteórica de 580 colocações desde fevereiro de 2024.

Durante o torneio, Cerundolo vinha sendo um dos jogadores mais consistentes, sofrendo apenas três quebras de saque ao longo da competição. No entanto, diante de Fonseca, o argentino teve o serviço quebrado quatro vezes, duas em cada set, fator determinante para o resultado final. A campanha do brasileiro também impressionou: antes da decisão, eliminou outros três argentinos em sequência — Tomás Martín Etcheverry, Federico Coria e Mariano Navone — e superou o sérvio Laslo Djere na semifinal, consolidando-se como o tenista número 1 do Brasil.

A conquista em Buenos Aires reaviva memórias de um passado glorioso do tênis brasileiro. A última vez que um brasileiro venceu o torneio foi em 2001, com Gustavo Kuerten, o Guga, ídolo de Fonseca.