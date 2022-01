Douglas Souza responde se vai estar no 'BBB 22' e explica volta ao Brasil

Depois de deixar seu time na Itália e retornar ao Brasil, o ponteiro Douglas Souza foi às redes sociais nesta segunda-feira para falar sobre os boatos de que ele voltou ao país para participar do 'Big Brother Brasil 22'. O campeão olímpico afirmou que não fará parte dos 'brothers' desta edição do programa e reforçou que está no Brasil para cuidar de sua saúde mental.

- Amores vamos lá, vi ontem que meu nome está como confirmado em varias listas pro 'BBB', é mentira. Como eu disse para vocês a mais ou menos um mês atrás, quando estava voltando da Itália, eu voltei pra cuidar da minha saúde mental e não ir pro 'BBB' - escreveu o ponteiro em seu Twitter.

- A partir desse mês vou focar bastante no meu preparo físico pra temporada que vem voltar voando! (Jogando no Brasil) - completou Douglas Souza, que aproveitou para reforçar seu desejo de permanecer no país.

Em seu Instagram, o atleta também disse que continuará acompanhando o programa como fã e compartilhando suas opiniões na web.

- Essa é a verdade, voltei para cuidar de mim, não para ir para o 'BBB', não dessa vez. E é isso, gente, o babado do 'BBB' vai ser que vou estar assistindo como sempre, como um grande fã do programa que fui e sou. E vou estar torcendo para alguém, fazendo mutirão, não sei, vai ser uma 'vibe' dessas, mas vou estar só acompanhando, igual a vocês - completou Douglas Souza.