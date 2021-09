Deu Papão na regata! Paysandu é soberano e conquista a primeira etapa do Parazão de remo

Após o Campeonato Paraense de remo ser cancelado em 2020 por conta da pandemia, a regata teve a sua primeira etapa disputada neste domingo (12), no Ver-o-Rio, em Belém. A competição contou com quatro equipes participando e teve o Paysandu como o campeão com ampla vantagem sobre os adversários.

Foram 15 provas disputadas entre Paysandu, Clube do Remo, Associação Guajará e Tuna Luso. O Papão não tomou conhecimento e venceu 13 provas, terminando na liderança da competição. A Associação Guajará venceu duas provas, com Remo e Tuna não conseguindo chegar ao lugar mais alto do pódio nenhuma vez.

Em 2021 serão apenas três etapas do Parazão de remo, a segunda está marcada para o dia 24 de outubro, ainda sem data definida pela Federação Paraense de Remo. A terceira está marcada para ocorrer em novembro.

Confira a classificação da competição após a primeira etapa

Paysandu: 54 pontos

Associação Guajará: 29 pontos

Clube do Remo: 22 pontos

Tuna Luso: Não pontuou