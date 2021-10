Depois de três derrotas seguidas, paraense não faz mais parte do UFC

O paraense Antonio Arroyo não faz mais parte do UFC. De acordo com informações do Canal Combate, o lutador foi dispensado junto com o brasileiro Thomas Almeida. Os dois vinham com um retrospecto negativo no Ultimate. Arroyo adiantou para o O LIberal.com que a última luta, contra o norte-americano Joaquin Buckley, era decisiva.

Assim, com a terceira derrota no evento, ele não conseguiu se manter. O paraense havia conseguido o contrato com o UFC após a segunda participação no Contender Series, evento do presidente do Ultimate, Dana White. Na estreia foi derrotado por André Sergipano por decisão dos juízes; contra Deron Winn também perdeu por pontos; e por último, foi nocauteado por Joaquin Buckley. Com um cartel de nove vitórias e cinco derrotas, Arroyo saiu do evento sem vencer.

Já Thomas Almeida entrou no UFC invicto e ganhou espaço ao nocautear os três primeiros oponentes. Com isso, o brasileiro foi escalado para lutar contra o ex-campeão do peso-galo (até 61 kg) Cody Garbrandt, mas foi nocauteado. Desde então, a última vitória de Thominhas, como é conhecido, foi em 2016, quando venceu Albert Morales. Com quatro derrotas consecutivas na organização, ele também foi dispensado.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)