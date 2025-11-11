Delegação paraense de beach tennis embarca para a Copa das Federações com recorde de atletas Com cerca de 110 participantes, o Pará busca superar o melhor desempenho da história na competição nacional em Fortaleza Iury Costa 11.11.25 18h46 O Pará participará com um número recorde de integrantes. (Divulgação) A delegação paraense de beach tennis embarca no próximo domingo (16) rumo a Fortaleza (CE), onde disputará a Copa das Federações, principal competição interclubes e interestadual da modalidade no Brasil. O Pará participará com um número recorde de integrantes: cerca de 110 pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes. Em 2024, o estado alcançou seu melhor resultado histórico no torneio, terminando na 17ª colocação geral, feito que reforçou o crescimento e a consolidação do beach tennis paraense no cenário nacional. Beach Tennis (Foto: Divulgação) Neste ano, o grupo que representará o Pará reúne atletas de diversas cidades, como Belém, Ananindeua, Castanhal, Barcarena, Tucuruí, Santarém, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Capanema e Bragança, demonstrando a expansão da modalidade em todo o território estadual. VEJA MAIS Federação Paraense de Beach Tennis é criada e organiza modalidade no estado Entidade será responsável por competições, rankings e expansão do esporte em várias cidades paraenses Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. De acordo com o presidente da Federação Paraense de Beach Tennis, Celestino Rocha, o torneio vai muito além da disputa esportiva. “Cada jogo é importante, porque a pontuação é somada de forma geral, em todas as categorias. Estamos indo com um time forte, comprometido e orgulhoso de vestir as cores do Pará. Nossa expectativa é superar os resultados do ano passado e mostrar, mais uma vez, a força do beach tennis paraense no cenário nacional”, destacou. A participação na Copa das Federações simboliza o avanço do esporte no Pará e reforça seu papel como instrumento de integração, saúde e transformação social. A delegação segue confiante em fazer bonito e representar o estado com garra em uma das maiores competições da modalidade no país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave beach tennis mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NBA 76ers x Celtics: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA Philadelphia 76ers e Boston Celtics jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 11.11.25 21h00 NBA Thunder x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 11.11.25 21h00 NBA Nets x Raptors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta terça (11/11) pela NBA Brooklyn Nets e Toronto Raptors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 11.11.25 20h30 BEACH TENNIS Delegação paraense de beach tennis embarca para a Copa das Federações com recorde de atletas Com cerca de 110 participantes, o Pará busca superar o melhor desempenho da história na competição nacional em Fortaleza 11.11.25 18h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 ENTENDA Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado 10.11.25 20h44 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11