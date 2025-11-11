Delegação paraense de beach tennis embarca para a Copa das Federações com recorde de atletas

A delegação paraense de beach tennis embarca no próximo domingo (16) rumo a Fortaleza (CE), onde disputará a Copa das Federações, principal competição interclubes e interestadual da modalidade no Brasil. O Pará participará com um número recorde de integrantes: cerca de 110 pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes.

Em 2024, o estado alcançou seu melhor resultado histórico no torneio, terminando na 17ª colocação geral, feito que reforçou o crescimento e a consolidação do beach tennis paraense no cenário nacional.

Neste ano, o grupo que representará o Pará reúne atletas de diversas cidades, como Belém, Ananindeua, Castanhal, Barcarena, Tucuruí, Santarém, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Capanema e Bragança, demonstrando a expansão da modalidade em todo o território estadual.

De acordo com o presidente da Federação Paraense de Beach Tennis, Celestino Rocha, o torneio vai muito além da disputa esportiva.

“Cada jogo é importante, porque a pontuação é somada de forma geral, em todas as categorias. Estamos indo com um time forte, comprometido e orgulhoso de vestir as cores do Pará. Nossa expectativa é superar os resultados do ano passado e mostrar, mais uma vez, a força do beach tennis paraense no cenário nacional”, destacou.

A participação na Copa das Federações simboliza o avanço do esporte no Pará e reforça seu papel como instrumento de integração, saúde e transformação social. A delegação segue confiante em fazer bonito e representar o estado com garra em uma das maiores competições da modalidade no país.