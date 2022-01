Deivison Figueiredo tenta recuperar o cinturão do UFC neste sábado: ‘Vou nocautear Brandon Moreno’

Desde que perdeu o cinturão do peso-mosca para Brandon Moreno, em junho de 2021, o paraense Deiveson Figueiredo tenta recuperar o título. E, neste sábado (22), no UFC 270: Ngannou vs Gane, na Califórnia, nos Estados Unidos, ele terá a chance de voltar ao topo da divisão.

Esta é a terceira vez que Figueiredo e Moreno se enfrentam. O primeiro confronto ocorreu em dezembro de 2020, 21 dias após Daico ter vencido o norte-americano Alex Perez. A luta foi dura e terminou empatada, com o paraense mantendo o título. Já no segundo combate, Deiveson não conseguiu parar Brandon e foi finalizado no segundo round. Agora, eles duelam para fechar esse ciclo e ver quem de fato fica com cinturão.

Nas duas primeiras lutas, Deiveson admitiu que não estava 100% focado. E, para este combate, o paraense saiu de Belém e foi morar nos Estados Unidos para fazer o camp e consertar os erros dos confrontos passados.

“Estou 100% preparado para esta luta, combate que eu queria após a derrota para ele, uma luta que eu não estava bem. Não estou aqui para dar desculpas, mas para mostrar que eu sou melhor do que esse cara”, disse Figueiredo em entrevista coletiva do UFC.

Deiveson bateu o mesmo peso que Brandon, 56,2 kg. (Divulgação / UFC) Deiveson bateu o mesmo peso que Brandon, 56,2 kg. (Divulgação / UFC)

Prova de que Daico levou muito a sério a preparação foi a parceria entre ele e o ex-duplo campeão do Ultimate, Henry Cejudo, fato que foi uma surpresa, já que o paraense e o norte-americano trocaram provocações no passado. Além disso, Cejudo já treinou com o Brandon, mas o mexicano acabou saindo da academia para ajudar o ex-desafiante ao título Joseph Benavides e é chamado de traidor por Henry.

Toda essa rivalidade, que vende a luta, saiu das delimitações do octógono e se tornou algo pessoal para Deiveson. Não é de hoje que Daico relata que recebe muitos comentários preconceituosos da torcida mexicana.

“Eu vou mostrar para eles o que é respeito. Eu vou nocautear Brandon Moreno e f**** aqueles que me desrespeitaram e foram racistas comigo. Eu estou aqui para recuperar o meu cinturão”, declarou o paraense.

Estratégia

Moreno nunca foi nocauteado na carreira e Deiveson disse que quer ser o primeiro a fazer isso. O paraense, então, afiou bastante o boxe e trabalhou o jiu-jitsu, juntamente com grappling e wrestling.

“Eu estou treinando na melhor equipe, saí do Brasil, de tudo o que estava tirando o meu foco. Hoje eu estou aqui, quatro meses longe da minha família, focado nesse cara, no jogo. Eu treinei para fazer a diferença e vai acontecer porque eu estou mais paciente, mais estrategista”, afirmou Deiveson.

UFC 270

Neste sábado (22), Francis Ngannou e Cyril Gane fazem a unificação do título do peso-pesado. O confronto entre Daiveson e Moreno será o co-main event da noite, que deve começar às 00h. O UFC 270 terá outro representante paraense: Michel Pereira, que luta contra o português Alex Fialho.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)