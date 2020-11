Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno: UFC marca data de confronto pelo cinturão peso-mosca

A reportagem apurou, junto ao staff do lutador paraense Deveison Figueiredo, campeão peso-mosca do UFC (até 56,7kg), que está definida a data da sua próxima luta: 12 de dezembro. O adversário será Brandon Moreno, mexicano em ascensão no UFC - cartel de Brandon tem 18 vitórias, um empate e cinco derrotas. A luta será a principal do UFC 256, também em Las Vegas.

Treinador de boxe de Deiveson, Maizena relatou que o staff do campeão peso-mosca já ficará na cidade americana até a data da luta. O detalhe é que o confronto ocorrerá menos de um mês após Deiveson vencer o americano Alex Perez, na sua primeira defesa de cinturão - Daico venceu por finalização, com menos de dois minutos de luta.

Em entrevista ao site Combate, Deveison já provocou o adversário. "Brandon Moreno é um desafio para mim. Há uns anos atrás me desafiou, e sou meio magoado com ele. Quero conversar dentro do octógono, é lá que vamos resolver. Vamos colocar em pratos limpos. Eu vi a luta dele hoje. Não gosto nem de falar, não vejo nível nele para mim. É um cara que vou nocautear".

Objetivos

A meta de Deiveson é fazer cinco defesas de cinturão - a primeira já foi concluída com êxito. Após esse período, a tendência é que o paraense opte por uma ascensão de categoria.

Cartel de Deiveson

Natural de Soure, na Ilha do Marajó, Daico tem 21 lutas na carreira, com 20 vitórias e apenas uma derrota. Os números apontam ainda nove nocautes, oito finalizações e três vitórias por decisões dos juízes.