Criado na luta marajoara, paraense de Breves disputa título dos pesos-pesados Jungle Fight

O Pará promete ter uma noite mágica no Jungle Fight 129, que será realizado neste sábado (24), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 19h. Dois lutadores paraenses vão participar do maior evento de MMA da América Latina e, um deles, tem grandes possibilidades de conquistar o cinturão.

Na antepenúltima luta da noite, Raimundo Marajó desafia André "Monstro" Miranda pelo título dos pesos pesados da organização, na categoria até 120 kg. Invicto na carreira, o paraense, que é natural de Breves, poderá ser o primeiro atleta do estado a estrear no Jungle Fight já conquistando um título.

Raimundo Marajó tem uma carreira recente no MMA. Com apenas quatro lutas no cartel, o lutador de 28 anos sempre disputou combates no município de Breves, cidade no arquipélago do Marajó, onde nasceu. Devido ao bom desempenho, o atleta foi "pinçado" entre vários talentos do Pará para estar em destaque no Jungle Fight deste sábado.

"Essa luta pode me fazer ficar lembrado na história. Nunca houve um marajoara, um cara do Pará, que chegou no Jungle Fight e foi direto para a disputa dos pesos pesados. Todo mundo luta algumas vezes antes de ir pro título, mas já entrei direto no combate pelo cinturão. Trago comigo a minha força e a de todo o povo de Breves para conseguir mais essa conquista", disse.

Raimundo bebe na fonte da luta marajoara, arte marcial criada na Região do Marajó e parte importante da cultura local. Para abraçar as raízes, Raimundo fez todo o treino para o combate contra André Miranda na cidade de Breves. Segundo ele, os movimentos do adversário foram exaustivamente estudados para serem descobertos pontos fracos.

"O meu adversário é um cara da trocação. A gente treinou firme e forte pra disputar essa luta, com uma equipe muito boa aqui na cidade de Breves. Estudamos os movimentos dele pra saber o que a gente pode fazer em relação a esses movimentos. Ele tem 15 lutas na carreira e isso pra mim foi bom, porque pude ver o estilo de combate dele e estudei os pontos fortes e fracos", explicou.

Pará no octógono

Raimundo Marajó não será o único natural de Breves a lutar no Jungle Fight deste sábado (24). Pela categoria 61kg, Diego Marreiros enfrenta o paulista Rafael "The Violent" Nunes. Este será o quarto combate da noite.

O paraense de 31 anos tem 11 lutas no cartel, com sete vitórias e quatro derrotas. No último combate, o marajoara venceu Evanilson de Oliveira na 11ª edição do Ultra Breves Fight Night. Assim com Raimundo, ele também terá a primeira experiência no Jungle Fight.