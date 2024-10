Corridinha do Círio chega à 15ª edição com diversão e estímulo à prática esportiva entre as crianças

A Corridinha do Círio começou há 15 anos como uma forma de incluir as crianças e adolescentes no tradicional evento que a Corrida do Círio se tornou. Neste ano, as disputas serão no estádio Mangueirão, com início às 6h e mais de mil competidores, com faixa etária entre 5 e 17 anos.

"As expectativas são sempre as melhores. É um dia em que a gente da organização também se diverte com os nossos mini atletas, vemos e ouvimos muitas histórias, torcemos com a família. Eu espero que todos se sintam à vontade para correr, brincar e se divertir", declarou Nathalia Freitas, supervisora de eventos da TV Liberal e coordenadora da Corridinha do Círio.

O evento, assim como a Corrida do Círio, é organizado pela TV Liberal. A disputa é executada pela Bis Entretenimento e conta com o patrocínio exclusivo da Resolve Energia Solar. Além disso, a Chip Belém Crono, a Federação Paraense de Atletismo (FPA), Sesi (Serviço Social da Indústria), Shopping Pátio Belém, Café Santa Clara, Biscoitos Vitória e SEEL (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer) também são parceiros da Corridinha.

Início para um estilo de vida saudável e esportivo

A pequena Sophia Benjamin Gross, de 7 anos, vai para terceira participação na Corridinha do Círio. Segundo o pai, Leonardo Gross, o interesse pela prova começou a partir de uma reportagem na TV. Na última edição, Sophia terminou em terceiro lugar no seu bloco e guarda o troféu com muito carinho. Para ela, o melhor momento é justamente na hora da disputa, onde a adrenalina toma conta do corpo, além das amizades que ela faz.

"[O que eu mais gosto é] na hora da corrida, porque passo o tempo todo com o pressentimento de que vou chegar em primeiro lugar. E na hora da fila também, porque faço vários amigos", contou Sophia.

Leonado destaca que a família sempre gostou da prática esportiva e que tenta repassar esse gosto para a pequena Sophia, que já ama a prova anual e é incentivo para outros familiares.

"Sempre gostei de praticar esporte, já participava de corridas. Esse ano, consegui convencer a minha esposa a participar das corridas. O meu sobrinho e o afilhado da minha esposa começaram também por ver que a Sophia participava. Também conseguimos levar os padrinhos da nossa filha e a minha sogra, que passou a caminhar, o que tem ajudado muito na saúde dela", destacou o pai.

Além de Sophia, o filho de Ana Paula França, Victor Hugo Lima, de 9 anos, vai para a segunda participação na Corridinha. No primeiro ano, mesmo em um bloco acima da sua idade, o pequeno corredor conseguiu ficar em segundo lugar.

"Na corridinha do Círio, eu gosto de ver, participar e estar lá. Porque é bem legal correr, tem a premiação, mesmo não ganhando, o melhor é participar", disse Victor.

Sophia e Victor Hugo demonstram empolgação para mais uma edição da Corridinha (Cristino Martins / O Liberal)

O interesse do pequeno pelo esporte não é algo tão novo, segundo a mãe. Inicialmente, ele tentou fazer artes marciais, mas não se identificou. Além da corrida, Victor ama jogar futebol e Ana Paula acha importante que o filho tenha esse gosto pela prática esportiva.

"Eu percebo que é fundamental para o desenvolvimento o quanto ele fica mais tranquilo. Até o senso da competitividade, dentro da normalidade, eu acho muito saudável. É importante em vários aspectos, tanto físico quanto emocional", apontou Ana Paula França.

Assim como Ana Paula, Roberta Loureiro apoia o interesse do filho Pedro França, de apenas 7 anos. Mesmo não sendo uma grande adepta a corridas, a mãe pratica atividades físicas e e estimula o filho no universo dos esportes esportes.

"Sempre estimulamos nosso filho na prática esportiva. Ele gosta muito de correr, andar de bicicleta, patinete e ainda faz natação, futebol e jiu-jitsu. O esporte é fundamental para o desenvolvimento infantil, além de estimular o espírito de equipe e disciplina", destacou Roberta.

Este será o terceiro ano dele na Corridinha do Círio. Nas edições anteriores, ele ficou em segundo lugar, o pequeno ficou em segundo lugar e está animado para mais uma disputa pelo pódio este ano.

Pedro conquistou pódios nas suas duas participações (Cristino Martins / O Liberal)

“Gosto mais da energia, de estar em movimento e na Corridinha do Círio, nas duas vezes que participei, fiquei entre os três primeiros lugares. Gostei daquela alegria, daquela galera junto, é muito bom", afirmou Pedro.

Ao todo, são esperadas cerca de 2 mil pessoas, entre os competidores mirins e familiares. Nathalia Freitas destacou que a Corridinha do Círio pode ser o início de um estilo de vida mais equilibrado para as crianças e adolescentes. Além da diversão, também pode ser um começo para a imersão no esporte.

"A corridinha é a largada para um estilo de vida mais saudável desde a infância até a adolescência. E estando na organização, consegui ver a belíssima interação desse público infantil com o evento, muitas crianças com expectativa para a chegada do grande dia, a relação de carinho com o nosso mascote, o PatoLib. Para nós da TV Liberal, é um prazer enorme ter esse evento infantil incluído no nosso calendário de eventos e ações", concluiu a coordenadora.