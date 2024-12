Corrida de São Silvestre: Quenianos dominam a prova e brasileira chega em terceiro; confira

A tradicional corrida de São Silvestre foi realizada na manhã desta terça-feira (31), no último dia anos, em São Paulo. A prova foi dominada pelos quenianos, que venceram no masculino e feminino, com Wilson Too e Agnes Keino, respectivamente.

Entre os brasileiros, a atleta Núbia de Oliveira conseguiu o pódio e terminou na terceira colocação, com o tempo de 53m11s. A vencedora cruzou a linha de chegada em 51m25s. O segundo lugar ficou com a também queniana Cynthia Chemweno (52m11s).

Agnes Keino, vencedora da categoria Elite Feminina na 99ª Corrida Internacional de São Silvestre (ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Já no masculino, o melhor colocado foi Johnatas Cruz, que finalizou a prova em 45m32s e ficou em quarto lugar. O top 3 foi completado pelo atleta da Tanzânia Joseph Panga (44m51) em segundo e Wilson Too, que fez o percurso em 44m21s em primeiro.

Com o resultado, o Brasil segue o jejum de vitórias na prova. O último triunfo brasileiro foi em 2010, no masculino, quando Marílson dos Santos cruzou a linha de chegada em primeiro. No feminino, Lucélia Peres venceu pela última vez para a categoria em 2006.

"Dá para sonhar mais, pode ter certeza. Hoje mostramos a nossa força. Fui terceira colocada e estou muito feliz com o resultado... Hoje cheguei em terceiro lugar, mas podemos sonhar que uma brasileira pode sim ganhar a São Silvestre", declarou Núbia em entrevista para a TV Globo após a prova.

Esta é a 99ª edição da corrida de São Silvestre, que anualmente ocorre no último dia no ano e celebra o atletismo brasileiro. A prova tem 15km e é realizada no centro da capital paulista.

Participantes durante a 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre (FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO)

Além da disputa entre os profissionais, a corrida também reúne milhares de atletas amadores e apaixonados pela corrida que competem na prova por diversão. Entre os participantes, há aqueles que vão fantasiados, com cartazes e outros adereços que deixa a prova ainda mais colorida e divertida.