Confirmando favoritismo, Novak Djokovic vence Etcheverry no Masters 1000

O líder do ranking mundial continua sua trajetória impressionante, acumulando vitórias e dominando seus adversários. Nesta quarta-feira (1/11), Novak Djokovic não deu chance ao argentino Tomas Martin Etcheverry e assegurou sua vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris ao vencer o confronto por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

O experiente tenista sérvio, de 36 anos, dominou a partida em pouco mais de uma hora, não dando chance ao número 31 do mundo de fazer frente. Com seis títulos do torneio já em seu currículo, Djokovic voltou a disputar uma partida de simples após um mês e meio de intervalo.

Na próxima fase da competição, o líder do ranking enfrentará Tallon Griekspoor, da Holanda. Embora tenham tido poucos encontros, Djokovic leva a vantagem no histórico de confrontos. Em duas partidas, obteve duas vitórias sem perder nenhum set para o rival.

SAIBA MAIS



Entretanto, a grande surpresa da rodada desta quarta-feira foi a eliminação de Daniil Medvedev. Grigor Dimitrov superou as expectativas ao vencer o duelo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (7-4) e 7/6 (7-2).

Medvedev também se envolveu em uma disputa acalorada com a torcida parisiense, que o vaiou no segundo set após ele jogar a raquete no chão. Visivelmente irritado, ele chegou a discutir com os torcedores. A partir desse momento, a torcida passou a apoiar Dimitrov, que comemorou a vitória. Com esse resultado, o tenista russo perdeu a chance de lutar pelo primeiro lugar no ranking.

Outros atletas que também estiveram em ação foram Stefanos Tsitsipas, que venceu Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-4). No outro jogo do Masters 1000 de Paris, o tenista polonês Hubert Hurkacz teve uma vitória tranquila sobre o espanhol Roberto Bautista-Agut, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.