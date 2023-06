Djokovic é tricampeão em Roland Garros e se torna o tenista com mais títulos de Grand Slams

O jogador de tênis sérvio Novak Djokovic bateu recordes neste domingo (11). Após conquistar o terceiro título no torneio Roland Garros, ele voltou ao topo do ranking mundial como o tenista, entre os homens, com mais títulos de Grand Slam: 23. O atleta também passou a ser o tenista mais velho campeão em Roland Garros, com 36 anos e 20 dias.

Neste domingo, na França, Djokovic derrotou, na final do saibro parisiense, o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/5.

“É muita emoção este momento. Meus filhos, minha mulher, minha família, meus amigos. Vocês sabem o quanto a rotina é difícil. Agradeço a vocês pela paciência. Aprecio demais esse apoio. Tinha sonho de chegar a essa quadra e ser campeão. Fui além”, disse Djokovic na premiação.

“Meus filhos estão aqui, e quero passar mensagem positiva para eles. Deixo mensagem que, quando você persegue um sonho, você pode ser capaz. Tenho a força para escrever meu próprio destino”, completou.

O maior vencedor de Grand Slams entre os homens soma, agora, 23 Grand Slams, 94 títulos e retrospecto de 1.058 vitórias e 210 derrotas. Entre as mulheres, a australiana Margaret Court tem 24 Grand Slams e a americana Serena Williams, 23. Com 387 semanas como número 1, Djokovic é o tenista com mais tempo na liderança. A conquista em Roland Garros 2023 o fez superar o espanhol Carlos Alcaraz, eliminado por ele nas semifinais.