Com três disputas de cinturões, brasileiros entram em ação no UFC 300; confira o card

O UFC 300 terá lutas emocionantes e super disputadas neste sábado (13), em Las Vegas. O evento terá três disputas de cinturão, com o brasileiro Alex Poatan contra Jamahal Hill na categoria dos meio-pesado na luta principal.

Além disso, o card terá a disputa de títulos entre Zhang Weili e Xiaonan Yan, pelo peso-mosca feminino, e Justin Gaethje x Max Holloway, nos leves, pelo título de Lutador mais casca-grossa do UFC (BMF). O evento começar o duelo entre o paraense Deiveson Figueiredo e o norte-americano Cody Garbrandt.

[[(standard.Article) Em busca de um novo cinturão, paraense Deiveson Figueiredo enfrenta Cody Garbrandt no UFC]]

[[(standard.Article) Ex-campeão do UFC, paraense Deiveson Figueiredo fala sobre mudança no estilo de luta e postura ]]

Alex Poatan é o atual campeão do meio-pesados. O pupilo do ex-campeão Glover Teixeira chega forte para o combate após vencer Jiri Prochazka e Jan Blachowicz. Mesmo com a força e poder de nocaute de Hill, o brasileiro leva vantagem no confronto.

Zang Weili vai para mais uma defesa de cinturão. Contra a também chinesa Xiaonan Yan, a campeã busca manter a hegemonia na categoria dos moscas feminino.

Na disputa pelo título BMF, de lutador mais casca-grossa do UFC, Justin Gaethje e Max Holloway duelam pelo cinturão. Os dois lutadores vêm de uma sequência de duas vitórias seguidas.

Além disso, o super card do evento possui outros seis brasileiros. Charles Do Bronx, Deiveson Figueiredo, Diego Lopes, Renato Moicano, Marina Rodriguez e Jéssica Andrade.

Confira o card

Sábado (13) - 19h

Alex Poatan(93 kg) vs (93 kg) Jamahal Hill

Zhang Weili (52.1 kg) vs (52.1 kg) Yan Xiaonan

Justin Gaethje (70.7 kg) vs (70.7 kg) Max Holloway

Charles Do Bronx(70.7 kg) vs (70.7 kg) Arman Tsarukyan

Bo Nickal (84.3 kg) vs (84.3 kg) Cody Brundage

Jirí Procházka (93.4 kg) vs (93.4 kg) Aleksandar Raki?

Calvin Kattar (66 kg) vs (66.2 kg) Aljamain Sterling

Holly Holm (61.7 kg) vs (61.7 kg) Kayla Harrison

Sodiq Yusuff (66.2 kg) vs (66.2 kg) Diego Lopes

Jalin Turner (70.5 kg) vs (70.7 kg) Renato Moicano

Jéssica Bate-Estaca(52.6 kg) vs (52.6 kg) Marina Rodriguez

Bobby Green (70.7 kg) vs (70.5 kg) Jim Miller

Deiveson Figueiredo (61.4 kg) vs (61.7 kg)