Com transmissão exclusiva, Draft da NBA é destaque da ESPN nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, o Draft da NBA será atração ao vivo e exclusiva da ESPN a partir das 21h30. As 30 franquias do melhor basquete do mundo dão início às preparações para a temporada 2020/2021 selecionando as futuras estrelas da liga, em evento que terá Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli fazendo a transmissão ao vivo para todo Brasil.

No topo da ordem de seleção estão Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers respectivamente, e a expectativa dos fãs de basquete está em descobrir quem escolherá os principais prospectos da classe de 2020, que são: Anthony Edwards (ala), James Wiseman (pivô), LaMelo Ball (armador) e o ala israelense Deni Avdija.

Seguindo os moldes do Draft da NFL, realizado em abril com exibição da ESPN, o evento da NBA será feito de forma remota neste ano como medida de segurança. A produção será feita pela ESPN diretamente dos estúdios de Bristol e os principais jogadores elegíveis receberão auxílio da liga para se prepararem para a transmissão de suas casas.

A temporada regular da NBA será destaque de programação da ESPN a partir de dezembro, com grandes craques como LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, Kevin Durant e James Harden batalhando mais uma vez para alcançar as finais da competição.