Com paraense como titular, seleção brasileira de handebol vence na estreia do Torneio Sul-Centro

Com o paraense Rogério Moraes jogando no time tiular, a Seleção Brasileira de handebol venceu o Paraguai na noite da última terça-feira (26) na estreia do Torneio Sul-Centro, que ocorre no ginásio Geraldão, em Recife. A partida terminou em 46x19 para os brasileiros, que assumiram a liderança do Grupo B ao lado do Chile.

Rogério começou a partida como o pivô titular, asism como vem ocorrendo desde o torneio pré-olimpico. A equipe não demorou muito a abrir a diferença no placar e aos 15 minutos já vencia 11x5.

Com a diferença, o treinador do Brasil, Marcus Tatá, resolveu mesclar a equipe e vários reservas entraram no jogo. O time manteve a mesma pegada e não teve dificuldade de envolver o adversário.

O Torneio Sul-Centro, que ocorre no Brasil, serve como classificatório para a Copa do Mundo de Handebol, que será realizada em 2023. Nesta quarta-feira (26), a Seleção volta a quadra para enfrentar a Costa Rica, às 20h. Uma vitória pode garantir a classificação da equipe para as semifinais do torneio.