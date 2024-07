Com dificuldades e ponto no final de LeBron James, EUA vence Sudão Sul antes das Olimpíadas de Paris

Com grandes nomes do basquete mundial no elenco, a seleção dos Estados Unidos quase perde sua invencibilidade para um adversário que não tem tanta tradição na modalidade. Neste sábado (20), a equipe de LeBron James venceu o Sudão do Sul por 101 a 100.

A partida faz parte da série de amistosos que as seleções estão realizando em preparação para as Olimpíadas de Paris, que começam na próxima semana. Nessa maratona, os EUA venceram o Canadá, Austrália e a Sérvia sem muitas dificuldades, mas diante do Sudão do Sul, o Dream Team, como é conhecido a equipe estadunidense, teve que correr atrás do placar para virar na reta final do último quarto.

Até o segundo tempo, o Sudão do Sul ficou na frente do placar com uma vantagem de 15 pontos. Carlik Jone e Marial Shayok foram os grandes nomes da seleção africana na partida.

A partir do terceiro período, o Dream Team reagiu no jogo. Sob o comando de LeBron James e Jrue Holiday, a seleção dos EUA conseguiu empatar no fim do terceiro período com a especialidade de Stephen Curry: uma cesta de três pontos.

Já no último quarto, o time sul-sudanesa ainda conseguiu virar novamente a partida a seu favor. Com isso, Steve Kerr parou e na volta, LeBron James, a nove segundo do fim do jogo, marcou dois pontes e, no sufoco, garantiu a vitória dos norte-americanos.