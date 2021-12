Com atletas de todo o estado, Ananindeua recebe Corrida do Noel

Com 280 participantes, o município de Ananindeua recebeu neste domingo (19) a Corrida do Noel. O evento incluiu programações próprias para as crianças e os idosos, a Caminhada e também a Corridinha Kids. A programação ocorreu no Parque Seringal, que teve um percurso de 7 km para a Corrida do Noel, 3 km para a caminhada e um percurso especial para as idades de 5 a 16 anos.

Desde a última semana, os atletas receberam os kits de participação. Todos ganharam medalhas de participação e os primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro, que variam de 200 a 1000 reais. A programação foi organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

"O balanço do evento [deste ano] foi extremamente positivo. O atletismo é uma modalidade especial, a corrida de rua cresce a cada dia e Ananindeua precisava de um evento deste porte. Para o ano que vem também planejamos mais alguns eventos desta natureza. [Estamos] pensando em fazer uma meia maratona e um evento desta km que realizamos [na Corrida do Noel]", disse o professor Anadilson Silva e um dos organizadores do evento.