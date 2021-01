Com 100 vagas disponíveis, estão abertas inscrições para a primeira edição da Corrida do Bolt

Estão abertas as inscrições para a primeira edição da “Corrida do Bolt”, que vai acontecer no próximo dia 7 de março. O percurso é de cinco quilômetros, com largada às 6h, na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Travessa Curuzu.

Os interessados podem escolher entre duas opções de inscrição: R$ 40 com camisa e R$ 20 sem camisa. Segundo a organização da prova, haverá premiação nas categorias masculino e feminino, além de medalha de participação para todos os atletas.

O trajeto inicia na Duque de Caxias com a Curuzu, vai até o Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e, em seguida, faz o caminho inverso, até às proximidades do Santuário de Fátima. Apenas 100 vagas estão disponíveis. A corrida é aberta ao público.

Serviço – Corrida do Bolt

Inscrições: a partir desta terça-feira, dia 26;

Data da corrida: dia 7 de março, domingo;

Inscrições: na recepção da Human Complex, na Curuzu quase de esquina com a Duque; ou pelo fone (91) 99112-8937.