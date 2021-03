Clube inaugura quadra de beach tênis para homenagear incentivador do esporte; conheça

Para incentivar uma nova modalidade esportiva, o Tênis Clube do Pará inaugurou, no último sábado (27), a quadra de beach tênis. O novo espaço recebeu o nome do ex-presidente do clube, José Roberto Nogueira da Costa, pelos serviços prestados ao Tênis e por ter sido um grande incentivador do esporte na cidade. José Roberto morreu em dezembro do ano passado, vítima da covid-19.

A cerimônia de entrega e homenagens ocorreu em meio a um café da manhã com convidados, sócios e praticantes do esporte. A representante do Tênis Clube do Pará no Rainhas das Rainhas 2020, Jessiane Teixeira, também esteve presente, além de familiares do homenageado.

A quadra de beach tênis faz parte do plano de reestruturação do clube na gestão de Mauro Pontes, atual presidente. A ideia é agregar novos sócios e resgatar a parte social do Tênis, que é um clube tradicional em Belém. “Era um espaço subaproveitado e decidimos por essa nova modalidade, que é uma febre e está todo mundo doido para conhecer o esporte. O próximo passo é fazer a cobertura das quadras”, destacou.

Sobre a homenagem ao ex-presidente, Mauro disse que a placa com o nome de José Roberto na nova quadra é “mais do que justa”. “Era uma pessoa apaixonada por esse clube. Era um grande amigo, pai e filho exemplar. Nada mais justo do que fazer essa singela homenagem, com a placa em nome dele. Ele merece muito mais. Essa placa significa que ele vai estar sempre perto da gente”, afirmou o presidente do Tênis Clube.

“O papai sempre gostou de esporte desde bem novinho. Ele herdou esse título do meu avô por parte de mãe. Era um frequentador assíduo do clube. Como foi dito na homenagem, ele gostava da parte social do Tênis e vinha sempre pegar sol. Foi presidente, se engajou, queria trazer essa movimentação de volta ao clube e sempre acreditou no potencial do Tênis. Dava muito apoio aos presidentes, além de ser crítico. Ele ficaria muito satisfeito de ver uma quadra sendo inaugurada com o nome dele”, afirmou emocionada a filha de Zé Roberto, Roberta Cardoso Costa, de 31 anos, ao lado da mãe, Cristina Martin Costa.

Beach Tênis

A modalidade surgiu há mais de 30 anos nas areias da Itália como atividade recreativa e voltada à socialização dos praticantes. Entretanto, desde 1996, a partir da introdução de algumas regras semelhantes às aplicadas no tênis e da regulamentação das dimensões da quadra e da fundação da International Federation Beach Tennis (IFBT), a modalidade se modernizou e hoje está profissionalizada.