Clube do Remo e Paysandu iniciam disputa dos campeonatos de basquete sub-12 e sub-15

Clube de Remo e Paysandu iniciam nova disputa no basquete paraense. Depois do campeonato sub-13, agora começa os da categoria sub-12 e sub-15, respectivamente.

A novidade na disputa está no sub-15 aonde os rivais competem com duas equipes. Paysandu e Alcateia pelo lado bicolor; Clube do Remo e Leão pelos azulinos.

Rodada

A rodada inicial marca para terça-feira (24) com os jogos no ginásio Moura Carvalho, obedecendo a seguinte tabela:

19h – Paysandu x Clube do Remo – sub-12

20h30 – Alcateia x Leão, sub-15

A categoria sub-12 é em turno único, já o sub-15 é em duas fases: 1ª e 2ª fase.

A segunda rodada está marcada para o dia 26 no ginásio Serra Freire com Clube do Remo x Paysandu, sub-12, 19h; Clube do Remo x Leão, sub-15, 20h30.