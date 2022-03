CBLOL: Veja quem disputa as rodadas deste sábado (05/03) e onde assistir

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) iniciou no dia 22 de janeiro. Dez times continuam se enfrentando nas rodadas de pontos, também conhecida como split, que encerra no dia 20 de março. Para este sábado (05/05), vão ser realizadas cinco partidas, na etapa regular, pela 13ª rodada.

Veja as rodadas da CBLOL deste sábado e os horários:

Fúria (FUR) x PaiN (PAI) - às 13h LOUD (LOU) x Liberty (LIB) - às 14h Flamengo (FLA) x INTZ (INT) - às 15h Netshoes Miners (NMI) x Rensga (REN) - às 16h KaBuM! (KAB) x RED Canids (RCA) - às 17h

Onde assistir o CBLOL?

A transmissão das rodadas da CBLOL pode ser acompanhada em duas plataformas. No canal oficial do Youtube e na plataforma de streaming Twitch.O público também pode acompanhar os bastidores no site oficial LOL Sports ou na página do campeonato pelo Facebook.

Quais os times inscritos o CBLOL?

O CBLOL 2022 tem dez times disputando vagas as demais fases. São eles: Flamengo Esports, FURIA Esports, INTZ, KaBuM! e-Sports, Liberty, LOUD, Netshoes Miners, paiN Gaming, RED Canids e Rensga eSports.



Como funciona a rodada do CBLOL?

As partidas da CBLOL 2022 foram organizadas em dois turnos de série. Cada time disputa duas rodadas contra todos os grupos inscritos. Serão nove semanas dueladas, totalizando 90 partidas. Finalizada a fase de pontos, os seis melhores times chegam a fase eliminatória. A disputa definirá a classificação final. Rodada 1 (chave menor) para definir os 5º e 6º lugares. Semi final (chave superior), para elencar as 3ª e 4ª colocações e a grande final para eleger o campeão e o vice-campeão.

Qual a premiação do CBLOL?

Para esta edição, o CBLOL 2022 conta com R$ 400 mil de premiações, além de uma vaga para representar o Brasil no segundo maior torneio internacional de lol, que o Mid-Season Invitational (MSI).