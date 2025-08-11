Campeonato Paraense de Tênis tem 2ª etapa no Grêmio Literário Português

A segunda etapa do Campeonato Paraense de Tênis será disputada de 9 a 24 de agosto, nas quadras do Grêmio Literário Português, em Belém. O clube volta a receber torneios da modalidade após anos fora do calendário.

A programação é dividida por categorias:

9 a 17 de agosto – Iniciantes e 3ª Classe (masculino, feminino e duplas)

14 a 17 de agosto – Categorias infantojuvenis

16 a 23 de agosto – 1ª e 2ª Classe (masculino e feminino)



Segundo o presidente da Federação Paraense de Tênis e Beach Tennis, Celestino Rocha, o retorno do Grêmio Literário Português como sede representa um marco para a modalidade.

“Este é um torneio especial, não só pelo nível técnico que esperamos dos jogos, mas também pelo retorno de um clube histórico ao calendário competitivo. Nossos atletas vêm se preparando intensamente e o público pode esperar partidas emocionantes. E, para nós, ter as categorias de base participando é fundamental, pois elas representam o futuro do tênis no nosso estado”, afirmou.

O torneio é promovido pela Federação Paraense de Tênis e Beach Tennis e reúne atletas de diferentes níveis técnicos, incluindo categorias de base.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)