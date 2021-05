Bulldoguinho brilha no UFC Vegas 27e fatura quase R$ 270 mil

Bruno Bulldoguinho foi destaque no UFC Vegas 27, na noite de sábado (22), com o nocaute sobre o mexicano Victor Rodriguez. O lutador, que venceu a segunda consecutiva na companhia, pediu ainda no octógono para, mais uma vez, ganhar o bônus de “Performance da Noite”. Ele levou uma plaquinha solicitando US$ 75 mil, mas o pedido foi parcialmente atendido. O peso-mosca faturou US$ 50 mil – cerca de 268 mil reais.

Quem também recebeu o prêmio pela atuação foi a ex-campeã Carla Esparza que segue em grande fase e venceu a chinesa Yan Xiaonan por nocaute técnico no co-main event. O bônus de “Luta da Noite” foi para o duelo que terminou com a vitória de Jared Vanderaa sobre Justin Tafa. Cada atleta leva US$ 50 mil.

CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC Vegas 27UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 22 de maio de 2021

Card principalRob Font derrotou Cody Garbrandt por decisão unânime dos juradosCarla Esparza derrotou Yan Xiaonan por nocaute técnico no 2RJared Vanderaa derrotou Justin Tafa por decisão unânime dos juradosNorma Dumont derrotou Felicia Spencer por decisão dividida dos juradosPeso-pena: Ricardo Carcacinha derrotou Bill Algeo por decisão unânime dos juradosPeJack Hermansson derrotou Edmen Shahbazyan por decisão unânime dos jurados

Card preliminarBen Rothwell finalizou Chris Barnett com um estrangulamento norte-sul no 2RCourt McGee derrotou Cláudio Hannibal por decisão unânime dos juradosBruno Bulldoguinho derrotou Victor Rodriguez por nocaute técnico no 1RJosh Culibao derrotou Yilan Sha por decisão unânime dos juradosDavid Dvořák finalizou Juancamilo Ronderos com um mata-leão no 1RDamir Ismagulov derrotou Rafael Alves por decisão unânime dos jurados