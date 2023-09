Bruno Caboclo não se apresenta ao Venezia após Mundial de Basquete e irrita equipe

O jogador brasileiro de basquete Bruno Caboclo está causando preocupação para sua equipe Reyer Venezia, da Itália. Isso porque o atleta ainda não se apresentou para o período de treinamentos e disse ao time que não vai estar presente por “motivos pessoais”, enquanto seu status segue como “sob contrato”.

Em um comunicado, o clube afirmou ter sido surpreendido pela decisão do atleta e cobra uma atitude mais “profissional” do mesmo. O time afirma ainda ter sofrido prejuízo com a ausência de Caboclo e ameaçou tomar atitudes legais caso necessário.

“Isso é uma violação séria do acordo feito entre as partes, que ainda continua em força total e vinculado à atuação de Bruno Caboclo como um atleta profissional de basquete na temporada de 2023/24 exclusivamente para o Umana Reyer Venezia”, diz o comunicado.

O presidente do Venezia, Frederico Casarin, disse que chegou a entrar em contato com outras ligas para informar a situação do jogador. Já circulam rumores sobre supostas negociações de Caboclo com equipes de Israel e Sérvia. Além disso, o jogador esperar uma nova chance na NBA.

“Nós tomamos todas as medidas legais e nos comunicamos por intermédio dos nossos advogados com todas as ligas de basquete. Nós fortemente desencorajamos qualquer clube de considerar contratá-lo. Caboclo segue sob contrato com nossa organização”, afirmou o dirigente.

O jogador não faz pronunciamentos oficiais desde o fim da Copa do Mundo de Basquete, que disputou junto com a Seleção Brasileira.