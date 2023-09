Após eliminação no Mundial de Basquete, Lebron, Curry e Durant querem jogar nas Olimpíadas de 2024

A campanha dos Estados Unidos na Copa do Mundo de Basquete foi no mínimo decepcionante após os americanos terminarem a competição em quarto lugar. Agora, os principais astros da NBA querem voltar a jogar pela Seleção Estadunidense para disputar o ouro nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

De acordo com o portal “The Athletic”, Lebron James, Stephen Curry e Kevin Durant são alguns dos atletas que já sinalizaram a vontade de participar da competição. Os três atletas estariam liderando outros craques da NBA para a Seleção contar com a “nata” da Liga, um novo “Dream Team”.



A vontade “repentina” dos jogadores de representar a Seleção e conquistar um título mundial também teria sido impulsionada por uma recente polêmica com o velocista Noah Lyles, também americano. Em uma entrevista, o atleta que conquistou o título mundial criticou os jogadores da NBA por se considerarem campeões mundiais ao vencerem a liga.

“O que mais me dói é que eu tenho que assistir às finais da NBA e eles têm "campeão mundial" na cabeça. Campeão mundial de quê? Os Estados Unidos?”, disse o velocista.

Após a fala polêmica, jogadores da Liga se manifestaram criticando Lyles pela declaração. Kevin Durant chegou a pedir que alguém “ajudasse este irmão”.

Eliminação da Copa do Mundo

Durante o Mundial, a Seleção Estadunidense não contou com a participação de suas principais estrelas do basquete, e ficaram em quarto lugar no mundial após perderem a disputa da semifinal para a Alemanha, que se tornou campeã, e depois perderem a disputa do terceiro lugar, que ficou com o Canadá.

Entre os principais nomes do time, estavam os armadores Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, e Austin Reaves, do Los Angeles Lakers, e o ala Mikal Bridges, do Brooklyn Nets

Confira os jogadores da NBA que querem participar das Olimpíadas:

1. LeBron James (ala, Los Angeles Lakers)

2. Stephen Curry (armador, Golden State Warriors)

3. Kevin Durant (ala, Phoenix Suns)

4. Anthony Davis (pivô, Los Angeles Lakers)

5. Jayson Tatum (ala, Boston Celtics)

6. Draymond Green (ala, Golden State Warriors)

7. Devin Booker (armador, Phoenix Suns)

8. Damian Lillard (armador, Portland Trail Blazers)

9. De'Aaron Fox (armador, Sacramento Kings)

10. Kyrie Irving (armador, Dallas Mavericks)