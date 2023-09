Alemanha vence Sérvia conquista o título inédito da Copa do Mundo Masculina de Basquete

Pela primeira vez na história, a Alemanha se consagrou campeã da Copa do Mundo masculina de basquete. Em uma final eletrizante, os alemães superaram a Sérvia por 83 a 77 neste domingo, em Manila, nas Filipinas. A vitória selou de forma invicta o título inédito para a equipe alemã, em uma jornada marcada pelo brilhantismo de Dennis Schroder, que não apenas foi o destaque da final, mas também recebeu o prêmio de MVP da competição (Jogador Mais Valioso).

Na disputa pelo bronze, o Canadá protagonizou um feito histórico ao derrotar os Estados Unidos na prorrogação, com um marcador final de 127 a 118. Essa conquista coloca o Canadá no pódio de uma Copa do Mundo masculina de basquete pela primeira vez, um marco para o país que foi vice-campeão olímpico em Berlim, em 1936.

A ausência dos principais jogadores da NBA na seleção americana foi notável, e isso contribuiu para que os Estados Unidos ficassem fora do pódio pelo segundo Mundial consecutivo, repetindo a sétima posição alcançada na China em 2019. Desde 1970, os Estados Unidos não experimentavam esse resultado em duas edições seguidas do Mundial.

Os quatro primeiros colocados na Copa do Mundo garantiram vaga nas Olimpíadas de Paris, junto com Austrália, Sudão do Sul e Japão. Apesar de ter ficado na 13ª posição, o Brasil ainda tem chances de classificação no pré-olímpico do próximo ano. A França, como anfitriã, já está assegurada nos Jogos de Paris.