Brasileiro Marcus D’Almeida vence final do Mundial de tiro com arco

O maior título da carreira do atleta brasileiro Marcus D’Almeida foi conquistado nesta segunda-feira (11), na final da Copa do Mundo de tiro com arco. A competição, que é a segunda mais importante da temporada, reuniu os oito melhores atletas do planeta no México, e na decisão do torneio, D’Almeida derrotou o coreano Lee Woo-seok, por seis a quatro.

Marcus já havia chegado à final do Mundial três vezes antes, primeiro em 2014, quando ganhou a medalha de prata, depois em 2021, garantindo o vice-campeonato novamente, e no primeiro semestre de 2023, quando ganhou o bronze. Portanto, o ouro é o maior título da carreira do atleta até o momento.



Por conta da temperatura em Hermosillo, cidade mexicana onde o Mundial foi realizado, as provas da competição aconteceram de noite, algo incomum no tiro com arco.

Marcus tem feito uma boa campanha na temporada de 2023. Nas quatro etapas da Copa do Mundo ele conquistou um título em Xangai, na China, um bronze em Paris, na França, e não foi ao pódio na Turquia e Colômbia. Apenas ele e o rival do México, Lee Woo-seok, subiram ao pódio duas vezes, o que o colocou como o número um do mundo. O ouro agora faz com que a temporada seja quase perfeita para o brasileiro.