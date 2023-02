Tiro com Arco: Marcus D’Almeida é o novo número 1 do mundo

O arqueiro de 25 anos, Marcus D’Almeida é o novo número 1 do mundo no Tiro com Arco. A conquista é um feito inédito para o Brasil e foi divulgada nesta segunda-feira, quando o ranking mundial foi atualizado. O feito foi alcançado logo após o atleta conquistar o The Vegas Shoot, no último fim de semana, tradicional torneio em Las Vegas, nos Estados Unidos, que reuniu 67 competidores.

“Mais um sonho realizado em ser número 1 do mundo, obrigado Deus por me permitir chegar nesse nível e todas as pessoas que me motivam a buscar o meu melhor, só tenho gratidão por tudo que está acontecendo na minha vida”, escreveu o atleta em uma rede social.

Marcus é o atual vice-campeão mundial no Tiro com Arco e compete no arco com recurvo, prova olímpica da modalidade. O arqueiro também foi campeão pan-americano em 2022, e recebeu o prêmio de melhor atleta do tiro com arco no Prêmio Brasil Olímpico 2022 concedido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).