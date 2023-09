Ciclismo: terceira e última etapa da Trilha da União será realizada em Curuçá

Já está chegando ao fim a terceira edição da Trilha da União, evento cicloturístico que já passou pelos municípios de Marapanim, Terra Alta, e agora chega em sua última etapa neste domingo (10), em Curuçá. Com participação principalmente de três grupos de ciclismo, o evento atrai também ciclistas de diversas partes do estado.

Com realização desde 2021 na Região do Salgado, as equipes Grupo Trilheiros de Aventura (GTA), 136 de Terra Alta e Pressão na Trilha, o evento tem o objetivo de promover o cicloturismo nos municípios, tudo com apoio da União dos Coordenadores de Bike do Pará (UCBPA).



A última etapa é conduzida inteiramente pela equipe GTA, em um percurso de 40 Km por Curuçá, passando pelo centro histórico da cidade, trilhas pelas matas da região, igarapés e beira de lagos, com diversos desafios para os ciclistas. Para o coordenador do grupo, Amauri Jr. o evento é importante não só para contribuir com o cicloturismo no estado, mas também para incentivar a população a aderir a prática esportiva.

“Queremos mostrar para as pessoas que o ciclismo, além de trabalhar a saúde como um todo, pode servir para mostrar nossos municípios, um pouco da nossa cultura, do nosso povo. E também incentivar as pessoas a aderir o ciclismo, sair do sedentarismo, e por isso também passamos pela cidade, para as pessoas verem como é e se interessarem”, disse.

Além do percurso, o evento terá momentos de prestígio da gastronomia local e da cultura da região, e contará com o apoio da segurança local, socorristas e dos empresários da região. Sorteios também acontecerão com diversas premiações, sendo a principal uma bicicleta