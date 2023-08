Conheça a história de Elias Silva, amante de bicicletas que adotou outro estilo de vida

Elias Silva é um homem de 60 anos, natural de Belém do Pará, e formado em engenharia elétrica. Desde a infância, ele já tinha interesse em bicicletas, mas só teve a oportunidade de aprender a andar no início dos anos 80, em Castanhal, quando um amigo o ensinou a pedalar em uma chácara. Foi também nessa época que Elias conseguiu comprar sua primeira bicicleta, que guarda com carinho até hoje e a usa como decoração em sua sala de estar.

A bicicleta se tornou um meio de transporte fundamental para Elias, principalmente por conta da facilidade de deslocamento em uma cidade como Belém, que é plana. Com o tempo, ele começou a estudar sobre a filosofia das bicicletas customizadas e se interessou pelas bicicletas elétricas e outros transportes elétricos em geral.

Em 2015, Elias teve a oportunidade de transformar uma velha bicicleta em uma bicicleta elétrica, e isso aumentou ainda mais sua paixão pelo meio de transporte. Para ele, a bicicleta é uma excelente opção para se locomover, assim como em países como Japão, Portugal, Amsterdã e França, onde há investimentos significativos nesse meio de transporte. Apesar de haver ciclovias e ciclofaixas em Belém, Elias lamenta que poucas pessoas utilizem a bicicleta no dia a dia. Ele acredita que falta incentivo e que a educação no trânsito é um problema sério, com muitos motoristas e motociclistas desrespeitando as regras de trânsito e colocando em risco a segurança dos ciclistas.

Mesmo com as dificuldades, Elias não desiste de sua paixão e tem três bicicletas elétricas, sendo uma customizada. Ele utiliza a bicicleta como meio de transporte ecológico e sustentável, principalmente nos fins de semana, quando vai ao mercado de bicicleta para comprar frutas e peixes. Para ele, Belém tem grande potencial para se tornar uma capital de referência em bicicletas, graças à sua topografia e clima favoráveis, mas é preciso mais incentivo e educação no trânsito.

A história de Elias Silva é inspiradora e demonstra como uma paixão pode se tornar um estilo de vida saudável e sustentável. Que tal se inspirar também e começar a pedalar mais pela cidade?

