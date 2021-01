Brasileira briga na justiça por guarda do filho após ex-atleta da NBA 'sumir' com criança por três meses

A modelo brasileira Luana Sandien afirmou que o ex-marido, o atleta polonês Maciej Lampe, 'sequestrou' o filho do casal por três meses após sair para passear com a criança de seis anos e não voltar. A informação foi publicada pelo 'O Dia' e confirmada pela assessoria da modelo ao Lance!.

- Depois desse 'sequestro', eu tenho a guarda do meu filho e ele tem um regime de visitas de acordo com os horários do nosso filho, mas o processo ainda corre na Justiça. Por que eu quero a guarda total - disse, ao 'O Dia'.

Ao L!, a assessoria da modelo afirmou que o processo corre na Espanha e que Luana tem provas do 'sumiço' do pai com a criança, que já voltou para os braços da mãe.

Lampe, que foi draftado na NBA em 2003 e teve curtas passagens por New York Knicks, Phoenix Suns e Houston Rockets, também já defendeu Real Madrid e Barcelona e atualmente joga no Shenzhen Leopards, da China e defende a seleção polonesa. A modelo brasileira falou sobre o que aconteceu após reencontrar o filho.