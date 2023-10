Bia Haddad perde e é eliminada nas oitavas de final do WTA 250 de Hong Kong

A tenista brasileira Bia Haddad não conseguiu avançar mais no WTA 250 de Hong Kong e perdeu para a russa Anastasia Pavlyuchenkova nas oitavas de final, na última quinta-feira (12). A brasileira teve um jogo inconsistente e perdeu por 2 sets a 1 na partida que durou 2h35.

Em um set inicialmente equilibrado, Bia conseguiu uma quebra de partida e abriu vantagem com 5 pontos a 3. No entanto, a rival russa conseguiu se estabelecer no jogo e no game seguinte conquistou uma virada e marcou o set point que teve.

No segundo set, Bia estava concentrada e fez um ótimo tempo, emplacando duas quebras e fechando o set em 6 a 1. Com o terceiro set decisivo, Bia não se atentou que a adversária construiu sua mesma estratégia e acabou levando a investida de 6 a 1, garantindo a vitória da russa.

Bia era a principal “cabeça” da sua chave e com sua eliminação o torneio fica sem suas duas principais cabeças de chave, já que Victoria Azarenka, considerada a número um, sofreu uma lesão na perna logo na partida inicial e deixou a competição.