Vitória emocionante: Beatriz Haddad Maia supera desafio de 3h30 contra bielorrussa em Hong Kong

Beatriz Haddad Maia, atualmente na 20ª posição do ranking mundial, protagonizou uma emocionante reviravolta nesta quarta-feira na estreia do WTA 250 de Hong Kong, um torneio disputado em piso duro com uma premiação total de US$ 259 mil. A paulistana enfrentou uma partida acirrada, esteve à beira da derrota, mas virou o jogo e venceu a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich, 89ª do ranking. O placar final ficou em 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3) 3/6 7/6 (7/3), após uma batalha que se estendeu por 3 horas e meia na quadra central.

Esta vitória marca o retorno de Beatriz após sua participação no torneio de San Diego, Califórnia. Logo em seguida, a tenista sofreu um acidente no vestiário em Guadalajara, México, o que a afastou das quadras por alguns dias. No importante WTA 1000 de Pequim, na China, ela foi superada em sua estreia.

Na próxima etapa do torneio, Beatriz Haddad Maia enfrentará a russa Anastasia Pavlyuchenkova, atualmente na 61ª posição do ranking, na madrugada desta quinta-feira (12) no horário do Brasil. Pavlyuchenkova venceu a croata Janna Fett por um duplo 6/0. Este confronto promete ser um duelo inédito contra a vice-campeã de Roland Garros em 2021.

A partida teve um desfecho dramático. Bia Haddad cometeu uma dupla falta no 40 iguais quando o placar estava em 4 a 4, sofrendo uma quebra. Sua adversária teve a chance de sacar para o jogo, mas Beatriz conseguiu reverter a situação e triunfar no decisivo tie-break.