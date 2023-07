Belém volta ao calendário do ITF World Tennis Tour após 9 anos com evento de referência nacional

A capital paraense mantém uma tradição de receber grandes eventos do tênis mundial ao longo da última década. Graças ao Instituto Sports, dois eventos M15 com premiação de US$15 mil e um ATP Challenger foram organizados em Belém. Essa história de sucesso se repete em 2023, com a metrópole da Amazônia novamente presente no calendário internacional do tênis.

O presidente da Assembleia Paraense, Oscar Pessoa, expressou a honra do clube em receber um evento profissional de tênis na cidade. “A Assembleia está muito honrada em receber novamente um evento profissional de tênis, que será o único em Belém em 2023. Certamente, será uma semana muito intensa com jogos de alto nível e importante para impulsionar a modalidade e o esporte no Pará e na região Norte. Iniciativas como essa são fundamentais especialmente para nossas crianças, pois elas estarão próximas de jogadores que têm chance de se tornarem os próximos Djokovic, Nadal, Federer... Então, tenho certeza que será uma semana muito especial para os amantes do tênis de Belém”, destaca.

Roberto Kataoka Filho, presidente da Federação Paraense de Tênis, também celebra a realização do M15 em Belém, que, segundo ele, vive um verdadeiro "boom" no esporte. Desde o aumento no número de jogadores iniciantes até a formação de professores mais capacitados, o tênis tem experimentado um crescimento notável.

“Este torneio vem em um excelente momento para a região Norte. A Federação vem realizando inúmeros campeonatos estaduais, recebendo torneios nacionais, cursos de capacitação de professores e, para coroar este ano, vamos receber um evento ITF. Ao meu ver, um evento como esse incentiva o tênis em todos os sentidos, seja no nível juvenil, social ou profissional. Tenho certeza que faremos um grande evento e torcemos para que permaneça por muitos anos no calendário”, garante.

Embora a lista oficial de jogadores ainda não tenha sido divulgada, nomes como o jovem talento carioca João Fonseca, de 16 anos, e o experiente pernambucano José Pereira, de 32 anos, já estão presentes na pré-relação de inscritos para o torneio em Belém. Fonseca, que recentemente teve um bom desempenho nas quartas de final de Wimbledon no juvenil, é o 7º melhor jogador do ranking da ITF. Já Pereira, que chegou a ser o 4º melhor júnior do mundo em 2009, está ansioso para participar do torneio.

O diretor do evento, Nelson Aerts, destaca a satisfação em levar o torneio novamente para o Norte do Brasil e, especialmente, para Belém. “Temos o prazer de levar o torneio novamente para o Norte do Brasil, para Belém, que carrega uma tradição muito grande no tênis. É um local onde brasileiros tiveram a chance de vencer no passado e também presenciamos ex-tenistas top 10 jogando e vencendo em Belém, como o argentino Guillermo Cañas. Essas conexões podem impulsionar o tênis brasileiro para diferentes regiões do país. Espero que a comunidade tenística do Pará e da região aproveite essa oportunidade para que seus jovens façam seus primeiros pontos no ranking da ATP e possam acompanhar jogos de alta qualidade na semana”.

O Ano IV - Brasil Tennis Classic é patrocinado pelo Santander, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte, e conta com o apoio de diversas empresas e instituições, incluindo a Assembleia Paraense e a Federação Paraense de Tênis. Integrando o calendário mundial ITF World Tennis Tour, a competição é uma realização do Instituto Sports, e os jogos podem ser acompanhados pelo público gratuitamente. O sorteio da chave do qualifying e a programação dos jogos estarão disponíveis no site oficial a partir do dia 13.

Serviço

Ano IV – Brasil Tennis Classic – Etapa de Belém

Premiação: US$ 15 mil (R$ 71 mil na cotação atul)

Categoria: M15 – ITF World Tennis Tour – Masculino

Data: 14 a 20 de agosto

Sede: Assembleia Paraense

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 4614 – Souza

Entrada Gratuita