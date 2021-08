Belém terá o maior parque de skate do Brasil, afirma prefeito

Belém vai ter o maior parque de skate do Brasil. A afirmação foi do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em entrevista ao programa Liberal Notícias, na Rádio Liberal FM, realizada na última terça-feira (17).

Segundo o gestor, o parque terá espaço para as três modalidades do skate e será construído no antigo Iate Clube do Pará, terreno localizado na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Condor. O projeto faz parte de uma ação do município para valorizar a orla de Belém.

“A orla tem que ser valorizada. Estamos com um projeto no antigo Iate Clube do Pará. Vai ser o maior parque de skate do Brasil. Com uma linguagem arquitetônica e paisagística totalmente amazônica. Anunciei no domingo (15) passado quando fui homenageado pela Federação dos Skatistas como membro benemérito. As três modalidades de skate vão estar presentes. E teremos uma pista suspensa projetada para o Rio Guamá, ao lado do antigo Iate Clube. Além de ser maior que a de Porto Alegre, que está sendo finalizada e hoje é considerada a maior, será de uma arquitetura espetacular”, garantiu o prefeito de Belém.