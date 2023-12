Belém recebe final do Campeonato Brasileiro de Skate Sub-12 nos dias 16 e 17 de dezembro

A final do Campeonato Brasileiro de Skate Sub-12 será realizado em Belém, nos dias 16 e 17 de dezembro, no Skate Park da Assembleia Paraense. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk), definirá o próximo destaque do skate nacional nas categorias de base Infantil (de 6 a 8 anos de idade e de 9 a 12 anos). São esperados atletas de Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Minas Gerais, Manaus, Piauí, Brasília e Salvador para a etapa final do skateboard brasileiro sub-12.

Pela primeira vez na região Norte, o torneio será exclusivo para skatistas classificados pelos rankings estaduais e representantes de estados com entidades filiadas a CBSk, devidamente filiados pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk). A competição terá eliminatória e semifinal no dia 16, e a grande final no dia 17 de dezembro, a partir das 9h. As inscrições, exclusivas aos skatistas cadastrados, seguem até o dia 15 de dezembro.

O Campeonato Brasileiro de Skate Sub-12 em Belém espera receber cerca de 70 competidores. Augusto Formiga, coordenador do centro de treinamento da Assembleia Paraense e organizador do campeonato, destaca a importância de promover um cenário competitivo aos jovens talentos do skate nacional.

“Através do skate pude galgar a minha caminhada nos esportes e me tornar o primeiro skatista profissional da região Norte. Reconheço a importância e a necessidade do campeonato para o fortalecimento da modalidade. Eu vejo como o pontapé inicial para que esses jovens skatistas possam trilhar passos nesse esportes e até chegar ao alto nível do skate, que são as Jogos Olímpicos”, afirma Augusto.

O Campeonato Brasileiro de Skate Street é uma realização da Confederação Brasileira de Skate (CBSK) e possui várias etapas durante o ano, divididas por região, quando os atletas somam pontos durante a temporada.