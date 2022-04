Atletas paraenses fazem bonito em circuito nacional de Tênis de Mesa

O Rio de Janeiro sediou o primeiro Circuito de Tênis de Mesa, realizado no último final de semana, no Centro Olímpico da Barra da Tijuca, com participação de mais de mil atletas. Entre eles, três paraenses fizeram bonito e conseguiram boa classificação entre os participantes.

Leonardo Loeno ficou em terceiro lugar no Absoluto F, enquanto Victor Lourenço conseguiu o quinto lugar no absoluto B, e Jucival Reis atingou a quinta posição na categoria Absoluto D. O torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, reúne atletas do Brasil e exterior, este recebem incentivo em premiação financeira, como forma de atraí-los para competições em solo nacional.

Desta forma, o torneio configura-se como uma importante vitrine para quem deseja ascender no esporte, fato que a Associação dos Tenistas de Mesa do Pará ressalta. "O circuito de junho em Maringá, no Paraná, não está em nossos planos pois iremos nos preparar para setembro, em Uberlândia, onde deveremos estar mais bem qualificados para enfrentar tenistas de alto padrão", considera João Oliveira, presidente.

Em Belém, A Associação dos Tenistas de Mesa reúne mais de 300 atletas em sua nova sede, no conjunto Catalina, bairro do Mangueirão, que será inaugurada oficialmente nesta quinta-feira. com um torneio reunindo os atletas da casa.