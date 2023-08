Atleta da Somália é investigada após pior desempenho da história em Jogos Mundiais; vídeo

Nasra Abukar, uma atleta somaliana, causou polêmica durante sua participação nos 100m rasos nos Jogos Mundiais Universitários em Chengdu, na China. Mesmo sem muita experiência em corrida, Abukar foi escolhida para representar a Somália na prova. Surpreendentemente, ela terminou a corrida em oitavo lugar, com um tempo de 21s81, mais de dez segundos além do tempo da brasileira Gabriela Silva Mourão, que conquistou a medalha de ouro com 11s58. O desempenho de Abukar acabou sendo o pior da história dos Jogos, levantando suspeitas sobre a escolha da atleta para a competição.

O caso ganhou destaque nas redes sociais após o vídeo da corrida viralizar. As suspeitas de favorecimento na convocação da atleta surgiram devido à possível relação de parentesco entre Nasra Abukar, de 20 anos, e Khadija Aden Dahir, vice-presidente da Federação de Atletismo da Somália.

Diante das dúvidas em relação à convocação de Abukar, o ministro dos esportes da Somália, Mohamed Barre, anunciou que será conduzida uma investigação para esclarecer a situação. Barre expressou sua preocupação e considerou o caso como uma "vergonha" para o país, ressaltando a importância de se garantir a integridade e a transparência nas escolhas dos representantes nacionais em eventos esportivos.

VEJA MAIS

Antes do início dos Jogos, Khadija Aden Dahir havia publicado em suas redes sociais mensagens parabenizando sua sobrinha pela convocação para o 31º Mundial de Jogos Universitários na China. Essa publicação também chamou a atenção, gerando mais questionamentos sobre a possível interferência na seleção dos atletas.

A investigação sobre a participação de Nasra Abukar nos Jogos Mundiais Universitários continuará em curso, buscando esclarecer se houve ou não influência indevida na escolha da atleta somaliana para representar o país na prova de atletismo.