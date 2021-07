Atleta paraense vai disputar campeonato de judô em Portugal

O judoca paraense Rafael Miranda, de 28 anos, irá disputar, em setembro, a Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, que acontece no dia 25 de setembro. Representando o Instituto Federal do Pará (IFPA), o atleta já competiu no torneio em 2016 e ganhou a medalha de ouro na categoria peso meio-pesado.

"Eu fui o primeiro brasileiro a lutar nessa competição e fui campeão, então, eu sempre fiquei recebendo convite para participar desse evento de novo, não tinha dado certo ainda. E agora está dando tudo certo”, afirmou Rafael Miranda, que está sem competir desde o ano passado por conta da pandemia e está tendo dificuldade com os treinamentos.

“Estamos conseguindo fazer alguns treinos em outras academias, com espaço cedido por amigos. Tem sido bem difícil. Mas a gente tem se esforçado para consegui treinar e voltar ao ritmo de competição, para que nessa disputa em Portugal nós possamos fazer um bom torneio, um bom resultado” relatou o atleta.

Segundo o lutador, a ideia é que outros atletas pudessem participar da competição, já que é aberta. E mesmo não fazendo parte do calendário da Federação Brasileira e nem da Paraense de Judô, o judoca acredita que a experiência vale muito. “É uma competição importante para gente, é um intercâmbio legal, de treinamento de competição que vamos fazer. Uma experiência única que todo atleta deveria passar”, declarou Rafael.