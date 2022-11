Atleta paraense conquista medalha de bronze em torneio Pan-Americano de Wrestling, na Colômbia

O jovem Jeferson Daniel Ribeiro Pinto, atleta e integrante da Seleção Brasileira de Wrestling, categoria sub-15, conquistou a medalha de bronze, no estilo livre, no último final de semana, durante o campeonato Pan-Americano, realizado na Colômbia.

Jeferson cursa o nono ano em escola pública, e há dois integra o projeto social "Príncipes e Princesas do Tatame", dirigido pelo funcionário público João Lucas Soares, de 34 anos. Morador da fronteira entre os bairros Jardim Sideral e Parque Verde, na periferia de Belém, ele comanda solitariamente quase 100 crianças e adolescentes, que treinam gratuitamente as modalidades de jiu-jitsu e wrestling, de onde despontou o talento do pequeno campeão de brasileiro.