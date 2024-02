Assembleia Paraense se torna o primeiro clube do norte a ser filiada do CBC

A Assembleia Paraense é um dos principais clubes do estado do Pará. Desde a inauguração, o espaço se destaca pelos serviços e pelo desenvolvimento do esporte. Agora, em 2024, o local se tornou Clube Filiado Pleno do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Assim, a Assembleia Paraense se torna o primeiro e único, até o momento, clube do norte a conseguir alcançar a categoria nacional. Com a nova categorização, a AP pode formar times para participar de competições do Campeonato Brasileiro Interclubes, que engloba diversas modalidades como o tênis.

Para atingir o feito, o clube precisou atender a vários critérios da CBC, incluindo a Certificação emitida pelo Ministério do Esporte. O vice-presidente da AP, Márcio Braga, celebrou a conquista e detalhou o processo que os levou até a nova categoria.

"A Assembleia Paraense se tornou o primeiro clube do norte do Brasil a alcançar a categoria de filiado pleno do Comitê Brasileiro de Clubes, para isso teve que cumprir exigências de ter estrutura e todas as certidões cíveis, fiscais e tributárias, isso nos habilita a submeter projetos esportivos com financiamento público, para receber recursos de infraestrutura, mão de obra especializada e equipamentos esportivos para formação de atletas", detalhou Márcio Braga.

Dentro do clube, diversos esportes e projetos já são desenvolvidos, como beach tennis, basquete, vôlei, tênis, judô, futebol e outros. A Assembleia Paraense se preparou durante anos para se tornar um Clube Filiado Pleno do CBC, a partir de agora, a AP pode crescer ainda mais no fomento do esporte e na formação de novos atletas.

"A AP já participa de campeonatos regionais e nacionais em várias modalidades e esses recursos vão dar oportunidade de formar muitos outros atletas e participar com mais atletas e em mais modalidades de competições nacionais. A expectativa para o futuro é virar um polo de talentos, desenvolver novos esportes e contribuir com o esporte no nosso Estado", destacou o vice-presidente Márcio Braga.