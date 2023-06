Eleições AP 2023: Chapa Aperfeiçoar vence eleição para nova direção da Assembleia Paraense

Com 1.348 votos, a chapa Aperfeiçoar venceu a eleição para a Diretoria Executiva que comandará a Assembleia Paraense (AP) no triênio 2023/2026. A vitória foi acirrada, com 45 votos de diferença contra a chapa Renova AP, que obteve 1.303 dos votantes. Com o resultado, o professor universitário e dentista Oscar Pessoa é o novo presidente do clube, com o empresário e administrador Márcio Braga como vice.

O resultado foi divulgado por volta de 22h39 deste sábado (24), quase duas horas após o fim da eleição, que encerrou às 21h, no Salão de Festas da AP, localizado na Sede Campestre, na avenida Almirante Barroso. Ao todo, foram 27 urnas eletrônicas disponibilizadas aos associados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA) e outras cinco manuais. Estiveram aptos a votar cerca de 6 mil associados ativos. A votação iniciou às 9h.

Responsável pelo processo eleitoral, Paulo Henrique Lobo comentou o andamento do processo eleitoral e disse que o resultado acirrado já era previsto. “Encerrada a votação, era como nós estávamos esperando: uma diferença muito pequena, uma eleição muito equilibrada. E eu acho que ganha a assembleia paraense”, disse. “Quanto à demora acima do que era previsto para a divulgação do resultado, isso é normal e faz parte do processo”, acrescenta.

Chapa eleita comemora resultado

Ao Grupo Liberal, o presidente eleito da AP, Oscar Pessoa, que representa a continuidade da gestão finda, comemorou o resultado, que considera um reconhecimento feio ao trabalho desenvolvido nos últimos três anos onde atuou como vice-presidente. “Hoje o clube viveu a ‘festa da democracia’ e nós saímos vitoriosos, sabendo que o nosso primeiro passo é descer do palanque, para que possamos iniciar um trabalho em prol do nosso associado”, declarou.

De acordo com ele, a nova gestão irá priorizar o trabalho voltado para a infraestrutura do clube. “A chapa Aperfeiçoar tem uma proposta conservadora, porque está no nosso DNA a responsabilidade financeira. Entendemos que há muito que melhorar no nosso clube sobre o ponto de vista de infraestrutura, serviços, mas qualquer investimento que venha a ocorrer será com o pé no chão, porque o clube hoje, felizmente, graças a uma ótima gestão encontra-se com uma saúde financeira invejável e nós vamos manter essa toada ao longo da nossa gestão”, destacou.

“A expectativa é de um trabalho de crescimento do clube, que está em uma situação financeira confortável, está pronto para enfrentar novos desafios na área do lazer, área do esporte, áreas sociais e continuar gerando o conforto que gera para a sociedade”, enfatizou o vice-presidente eleito, Márcio Braga.

Paulo Storino, presidente do último triênio da AP, também celebrou a vitória do projeto de continuidade ao projeto que manteve o equilíbrio das contas do clube. “Eu tenho certeza que eles farão uma excelente administração, buscando atender não só quem votou neles, mas a todo quadro social, inclusive quem votou na oposição. Esse é um momento histórico para o clube”, avaliou.

Associados comentam resultado

Os associados também acompanharam a apuração, com torcidas animadas. O advogado João Farias, 62 ex-presidente do clube nas gestões 1997-1999 e 1999-2001, validou o resultado. “Eu achei uma vitória linda, que mostra a continuidade do trabalho de um grupo que fez a assembleia crescer e se tornar um dos maiores clubes do Brasil. Isso é motivo de orgulho para todos nós que contribuímos com esse clube”, comemorou.

Silvio Menezes, 54, cirurgião dentista, espera melhorias para o clube. “Que os eleitos deem continuidade ao trabalho que vem sendo feito. É lógico que sempre precisa aperfeiçoar cada vez mais. O que a gente espera da nova gestão é que venha cada vez mais trazer melhorias ao clube, melhorias aquelas que levam principalmente a alegria do associado”, ressaltou.

A psicóloga Silvia Mendes Pessoa, 58, acha que foi o “melhor resultado” para a assembleia. “Oscar realmente vive o clube, ele sabe os problemas e as dificuldades enfrentadas no dia a dia, porque ele realmente participa muito, ele participa ativamente das atividades do clube. Como pessoa, uma pessoa de caráter irreparável e como gestor tem experiência também”, concluiu.

Sobre a chapa Renova AP

Fazendo oposição, a chapa Renovar AP trabalhou para conseguir a Direção Executiva. Um dos canais foi as redes sociais. O grupo foi liderado pelo empresário do ramo da construção civil, Mário Martins, como candidato a presidente, e o engenheiro civil e arquiteto, Paulo Coelho Nasser, como candidato a vice-presidente.