Eleições AP 2023: votação para escolha da nova diretoria é encerrada

Encerrou pontualmente às 21h deste sábado (24), as eleições para escolha da Diretoria Executiva que comandará a Assembleia Paraense no triênio 2023/2026. Após um dia movimentado, cerca de 5,5 mil associados aptos a votar escolheram seus candidatos. A expectativa agora é para o resultado, que deve sair logo após às 21h30.

Duas chapas concorrem ao pleito: Aperfeiçoar, liderada pelo professor universitário e dentista Oscar Pessoa, com o candidato a vice, o empresário e administrador, Márcio Braga; e Renova AP, representada pelo empresário do ramo da construção civil, Mário Martins, como candidato a presidente, e o engenheiro civil e arquiteto, Paulo Coelho Nasser como candidato a vice-presidente.

Foram usadas 27 urnas eletrônicas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA). A eleição contou com a participação de associados beneméritos, proprietário simples, remido e empresarial, no gozo dos direitos sociais e em dia com as mensalidades do Clube, conforme informa o estatuto da Assembleia Paraense.

No local, grupos de torcidas de ambas as chapas acompanham com expectativa a apuração. Entre eles, o clima é amistoso.