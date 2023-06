Assembleia Paraense realiza eleições para escolha do novo presidente neste sábado

A Assembleia Paraense realiza neste sábado (24), das 9h às 21 horas, as eleições para seus órgãos permanentes: Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, para o triênio 2023/2026. Duas chapas estão na disputa para dirigir o clube pelos próprios três anos: Renova AP, que faz oposição à atual gestão, e Aperfeiçoar, da situação.

Veja quem são os candidatos

Chapa Renova AP

Mário Martins (presidente)

Paulo Coelho Nasser (Vice-presidente)

Chapa Aperfeiçoar

Oscar Pessoa (presidente)

Márcio Braga (vice-presidente)

As eleições ocorrem no Salão de Festas da Assembleia Paraense, localizado na Sede Campestre, na avenida Almirante Barroso. Podem votar associados Benemérito, Proprietário Simples, Remido e Empresarial, no gozo de seus direitos sociais e em dia com suas mensalidades.

De acordo com informações divulgadas pelo Clube, serão utilizadas 27 urnas eletrônicas e cinco urnas tradicionais. Todo o material foi fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA). Após o encerramento da votação, haverá a apuração e logo em seguida o presidente da Assembleia Geral proclamará o resultado.