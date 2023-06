Eleições AP 2023: cerca de 6 mil associados têm até as 21 horas para votar

As eleições para a Diretoria Executiva que comandará a Assembleia Paraense no triênio 2023/2026 movimenta a sede campestre do clube, neste sábado (24). Dos oito mil associados, cerca de 6 mil estão aptos a votar. As eleições seguem até às 21h. Em entrevista ao Grupo Liberal, Paulo Henrique Lobo, presidente em exercício da Assembleia Geral, responsável pelo processo eleitoral, explicou que a expectativa é de que o resultado seja divulgado cerca de meia hora depois do encerramento da votação.

Duas chapas estão na disputa:

Candidados da chapa Aperfeiçoar (Carmem Helena / O Liberal)

Aperfeiçoar, que tem Oscar Pessoa como candidato a presidente Márcio Braga a vice

Candidatos da Chapa Renova AP (Carmem Helena / O Liberal)

Renova AP, que traz Mário Martins como candidato a presidente e Paulo Coelho Nasser como candidato a Vice-presidente

Estão sendo usadas 27 urnas eletrônicas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA), por isso, a previsão é de que o nome dos escolhidos seja conhecido pouco tempo após a votação.

Estão aptos a votar associados Benemérito, Proprietário Simples, Remido e Empresarial, no gozo de seus direitos sociais e em dia com suas mensalidades.