Eleições AP 2023: na reta final, movimentação é intensa para escolha da nova diretoria

A menos de duas horas do encerramento da eleição que vai definir a Diretoria Executiva que comandará a Assembleia Paraense no triênio 2023/2026, a movimentação no clube é intensa. Com duas chapas concorrendo ao pleito, o processo segue sem intercorrências, com previsão para encerrar às 21h e resultado deve sair cerca de meia hora depois. Vinte e sete urnas eletrônicas estão sendo usadas no pleito, disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA), em uma parceria inédita com a AP que deve garantir a agilidade da apuração.

VEJA MAIS

Responsável pelo processo eleitoral, Paulo Henrique Lobo acredita que o movimento deve aumentar ainda mais nestas próximas horas. “Nós estamos tendo uma eleição tranquila, está parecendo mais um momento de confraternização, onde nós temos amigos nas duas chapas, ou seja, tudo dentro da normalidade que era esperada, com a participação de cerca de 5,5 mil associados. É a primeira vez que esse processo eleitoral ocorre em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, então a expectativa é que o resultado saia mais rápido do que os anteriores”, avalia.

Chapa Aperfeiçoar tem Oscar Pessoa como candidato a presidente e Márcio Braga como vice-presidente (Fernando Assunção/O Liberal)

Candidato a presidente pela chapa Aperfeiçoar, Oscar Pessoa está otimista. “Nós estamos vivendo a ‘festa da democracia’, depois de muito tempo estamos realizando uma eleição no dia de sábado, isso facilita o acesso ao associado. A intenção é que o maior número [de associados] possa vir. E a expectativa é de muito otimismo porque reconhecemos que fizemos um ótimo trabalho na gestão atual e eu tenho certeza que o associado enxerga isso e vai transformar este agradecimento nas urnas”, aponta.

Chapa Renova AP traz Mário Martins como candidato a presidente e Paulo Coelho Nasser como candidato a vice-presidente (Fernando Assunção/O Liberal)

Já Mário Martins, candidato a presidente pela chapa Renova, se diz confiante com a receptividade dos associados para uma possível mudança. “A expectativa é favorável, nós temos um contato muito grande com os associados através de telefone, no corpo a corpo da campanha, e nós temos percebido que a receptividade tem sido muito boa e isso nos dá um pouco de confiança. Então acredito que a gente possa sair vitorioso”, indica.

Democracia

Paulo Storino, presidente do último triênio da AP, ressalta a importância das eleições e da responsaibilidade do cargo. “Hoje é um dia festivo para a Assembleia Paraense, eleições democráticas como sempre fizemos que é o momento da escolha pelos associados da melhor das chapas para conduzir o clube nos próximos três anos. Lógico que a minha esperança é que quem quer que esteja à frente do clube, tenha responsabilidade acima de tudo para conduzir a AP, mantendo ela punjante, com equilíbrio financeiro, atendendo todos os sócios”.