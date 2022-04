Inscrições para a segunda etapa do Campeonato Paraense de tênis estão abertas

A primeira etapa do campeonato Paraense de tênis terminou no último dia 24 de março e as inscrições para a segunda etapa da competição já estão abertas. As matrículas para a categoria classes devem ser feitas pelo site Sistema Integrado Tênis até o dia 22 de abril. Já para o grupo infanto/juvenil as inscrições vão até o dia 19 deste mês.

A segunda etapa do Paraense começa no dia 22 de abril com as disputas da categoria infanto/juvenil. Já a partir do dia 28 deste mês, iniciam-se os jogos da divisão classes. Vale lembrar que o torneio conta pontos para o ranking. O campeão do campeonato leva 100 pontos e o vice conquista 80.

Serviço

Inscrição Infanto/Juvenil: até 19/04

Inscrição categoria Classes: até 22/04

Site:www.tenisintegrado.com.br

Mais informações: (91) 98191-5287

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)