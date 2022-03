Arremesso de peso: brasileiro Darlan Romani vence bicampeão olímpico e é campeão mundial

Sucesso nas redes sociais durante as Olimpíadas de Tóquio, o brasileiro Darlan Romani, desbancou o bicampeão olímpico, o americano Ryan Crouser e é campeão mundial no arremesso de peso na categoria indoor, neste sábado (19), em Belgrado, na Sérvia.

Romani lançou 22,53 metros e o americano ficou na segunda posição com 22,44. Fechando o pódio ficou o australiano Tomas Walsh, com um arremesso de 22,31 metros. A competição foi marcada também pelo reencontro de Darlan com o seu treinador cubano, Justo Navarro, que ficou retido em seu país por conta da pandemia do covid-19, que retornou ao Brasil somente em dezembro, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo, para a retomada dos treinamentos.