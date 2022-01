‘Arquearia Cabanos’ vira polo nacional de tiro com arco amador

A Arquearia Cabanos é a primeira escola de Tiro com Arco da região Norte a se juntar à Associação Field Brasil, que é sem fins lucrativos e foi fundada em 2007 por um grupo de arqueiros entusiastas pelo tiro com arco que imediatamente se filiaram à IFAA (International Field Archery Association), da qual é representante oficial no Brasil.

Em 2022, a arquearia e seus alunos participarão do Circuito Brasileiro Indoor da Field, competição nacional, e receberão eventos nacionais da categoria. Segundo o diretor da escola e instrutor nível 1 de tiro, Evanildo Pereira, é um momento especial.

"Há muito esperamos por esse momento, os alunos estão preparados, todos com alto nível de desempenho e temos grandes chances de conseguir medalhas. É um grande passo para o Tiro com Arco amador em Belém."

Os torneios Indoor são competições fixas de 18m, alvos de 40cm, dois rounds, seis séries de cinco flechas para cada arqueiro. Tem pontuações de 1 a 5, podendo chegar a 300 pontos.

Em fevereiro ocorrerá o 2º circuito Cabanos e a 1ª etapa indoor round, pela Field Brasil. Inscrições e informações podem ser feitas através do telefone (91) 9 9151-4180.