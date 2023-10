Após utilizar visual ‘emo’ para fotos oficiais da NBA, Jimmy Butler treina com penteado tradicional

Jimmy Butler, astro do Miami Heats, apareceu com um visual completamente diferente do usual para o chamado “Media Day” deste ano, quando os jogadores da NBA tiram fotos promocionais para a utilização durante toda a temporada. O ala estava utilizando cabelo liso cobrindo parte do rosto, diversos piercings e unhas pintadas de preto, tudo para incorporar o visual “emo”.

Porém, no dia seguinte, o jogador já apareceu com o visual tradicional, com o cabelo trançado e sem piercings, deixando claro que o estilo utilizado no dia das fotos foi “apenas uma fase”.

A brincadeira já virou tradição de Butler, que desde 2019 aparece com visuais diferentes somente para o dia de fotos da temporada e costuma dar declarações divertidas.

“Esse é o meu estado emocional, sou apenas um com minhas emoções. Estou muito emotivo agora. Esse é meu lado "emo" e eu gosto dele. Isso sou eu. É assim que tenho me sentido ultimamente”, disse na coletiva no dia das fotos para a atual temporada.

VEJA MAIS

Butler é um dos melhores jogadores da NBA, e na última temporada se destacou principalmente durante os playoffs. Junto com o Miami Heats, o ala ajudou a eliminar o Milwaukee Bucks, equipe com a melhor campanha em toda a temporada regular. Na final dos playoffs, o Denver Nuggets levou a melhor, mas Butler não deixou de dar um show nas quadras.